Ufficiale Un altro gol decisivo per McTominay: è lui l'MVP di Cagliari-Napoli

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Scott McTominay è stato il grande protagonista di Cagliari-Napoli, conquistando il titolo di migliore in campo. A decretarlo è stata la Lega Serie A, che gli ha assegnato il premio di MVP destinato al giocatore più decisivo della partita. Una prestazione solida e completa, impreziosita dal gol vittoria messo a segno dopo appena due minuti.

Il riconoscimento dopo il fischio finale

Al termine del match, il centrocampista del Napoli ha celebrato il riconoscimento posando con orgoglio al centro del campo. Con il premio ben in vista tra le mani, McTominay ha condiviso un momento simbolico che sottolinea il suo impatto crescente e la fiducia conquistata all’interno della squadra. Di seguito le immagini che ritraggono col Panini player of the match.