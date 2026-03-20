Un altro gol decisivo per McTominay: è lui l'MVP di Cagliari-Napoli
Scott McTominay è stato il grande protagonista di Cagliari-Napoli, conquistando il titolo di migliore in campo. A decretarlo è stata la Lega Serie A, che gli ha assegnato il premio di MVP destinato al giocatore più decisivo della partita. Una prestazione solida e completa, impreziosita dal gol vittoria messo a segno dopo appena due minuti.
Il riconoscimento dopo il fischio finale
Al termine del match, il centrocampista del Napoli ha celebrato il riconoscimento posando con orgoglio al centro del campo. Con il premio ben in vista tra le mani, McTominay ha condiviso un momento simbolico che sottolinea il suo impatto crescente e la fiducia conquistata all’interno della squadra. Di seguito le immagini che ritraggono col Panini player of the match.
Gol decisivo e Panini player of the match di #CagliariNapoli per McTominay 🏆 pic.twitter.com/yjjB1VxvNE— Lega Serie A (@SerieA) March 20, 2026
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