Un brutto Milan fa festa nel finale: da 1-2 a 3-2 nel recupero, i rossoneri si salvano

vedi letture

Non di certo il miglior Milan della stagione. Anzi, quello che si vede a San Siro contro il Parma è un sodalizio che pare spento, non bello da vedere, anche poco efficace. Sembra quasi di rivedere il peggior Milan dell'era-Fonseca. Il Parma va due volte in vantaggio, prima con Cancellieri e poi con Delprato.

Ma viene raggiunto dal rigore di Pulisic prima e poi da un clamoroso extra-time: nei minuti di recupero la formazione di Conceiçao trova due gol, prima con Reijnders e poi con Chukwueze, per il 3-2 finale. Tre punti importantissimi: un brutto Milan, ma ancora vivo.