Un brutto Milan sbatte sul muro del Genoa: solo 0-0 a San Siro

Termina sul risultato di 0-0 la gara di San Siro tra Milan e Genoa, valida per la sedicesima giornata di Serie A. La squadra di Fonseca non festeggia nel migliore dei modi il 125esimo anniversario della fondazione del club, non riuscendo a buttare giù il muro eretto dagli uomini di Vieira che mai sono pericolosi però riescono a contenere bene. I rossoneri - con una partita da recuperare - vengono scavalcati dal Bologna e scivolano all'ottavo posto in classifica: la zona Champions è lontana otto punti con la Lazio quarta che deve ancora giocare.

