Un dato clamoroso condanna la Juve di Motta: non succedeva dall’andata contro il Napoli

La Juventus di Thiago Motta ha incassato sette gol nelle ultime due partite, palesando un momento di crisi dal quale sarà difficile uscire. Rispetto alla gara di Firenze, c'è un dato significativo.

Era dallo scorso settembre, match contro Napoli e Genoa in quel caso, che i bianconeri non chiudevano il primo tempo in due partite di fila, senza tirare mai nello specchio della porta avversaria. E' accaduto domenica al Franchi, come nella precedente sfida l'Atalanta. Rispetto alla trasferta di Firenze, c’è una statistica ulteriormente allarmante: alla fine della gara, i tiri totali nella porta difesa da De Gea, sono stati appena due.