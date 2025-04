Un eurogol di Soulé riprende la Lazio: finisce pari il derby di Roma

vedi letture

Dopo un pomeriggio caratterizzato dagli scontri fra tifosi a Ponte Milvio, il derby di Roma è elettrico e scorbutico come gli si conviene, ma non regala una regina alla città. Lazio e Roma non si fanno male, all’Olimpico finisce 1-1 grazie al primo gol nella stracittadina di Romagnoli - capitano laziale cresciuto in giallorosso - e all’eurogol di Soulé.

Dopo un primo tempo terminato 0-0 con un grande Svilar, Ranieri cambia subito: fuori Paredes, ammonito dai minuti iniziali per un fallo del tutto gratuito, ma passa la Lazio. Romagnoli stacca su punizione di Luca Pellegrini: nulla da fare per Svilar, primo gol nel derby per il capitano biancocelesti cresciuto col giallorosso addosso. La reazione romanista è nel tentativo di Mancini che prova a imitare Romagnoli, ma anche Mandas si iscrive all’elenco dei protagonisti di serata. Ne esce invece, dolorante alla spalla, un Pellegrini in versione ectoplasma: dentro Shomurodov, ma è ancora la Lazio - con Guendouzi - a sfiorare il gol. I giallorossi, comunque, crescono e poi trovano il gioiello di Soulé: sinistro di prima intenzione, a giro da fuori, nulla da fare per Mandas e 1-1. Baroni inserisce Pedro, ma sbatte sempre su Svilar, protagonista anche sul fuoco amico di Ndicka. Tra cambi e interventi ruvidi, il timore della sconfitta cala sul manto erboso dell’Olimpico e si gioca, di fatto, pochissimo, fino al triplice fischio di Sozza.