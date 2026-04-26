Un gol per tempo e Genoa ko: il Como torna alla vittoria e al 5° posto

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Il Genoa prova a partire forte, ma è il Como a colpire per primo con il colpo di testa di Douvikas su assist di Da Cunha.

Il Como torna subito al successo in campionato dopo il doppio confronto con l’Inter, imponendosi per 2-0 sul campo del Genoa al “Ferraris”. La squadra di Cesc Fabregas conquista tre punti importanti che la portano al quinto posto in classifica, a soli due punti dalla Juventus. Decisive le reti di Douvikas e Diao, entrambe arrivate nei momenti chiave della partita, che hanno permesso ai lariani di gestire con lucidità una gara complessivamente equilibrata ma ben interpretata.

Le chiavi del match e la firma di Douvikas e Diao

Il Genoa prova a partire forte, ma è il Como a colpire per primo con il colpo di testa di Douvikas su assist di Da Cunha. Nella ripresa i rossoblù tentano la reazione, senza però trovare precisione negli ultimi metri, mentre gli ospiti chiudono i conti con il raddoppio di Diao, bravo a finalizzare di testa un’azione costruita da Baturina e Caqueret. Nel finale qualche occasione da entrambe le parti, ma il risultato resta invariato e certifica il successo meritato della squadra di Fabregas.