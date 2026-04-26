Un gol per tempo e Genoa ko: il Como torna alla vittoria e al 5° posto
Il Como torna subito al successo in campionato dopo il doppio confronto con l’Inter, imponendosi per 2-0 sul campo del Genoa al “Ferraris”. La squadra di Cesc Fabregas conquista tre punti importanti che la portano al quinto posto in classifica, a soli due punti dalla Juventus. Decisive le reti di Douvikas e Diao, entrambe arrivate nei momenti chiave della partita, che hanno permesso ai lariani di gestire con lucidità una gara complessivamente equilibrata ma ben interpretata.
Le chiavi del match e la firma di Douvikas e Diao
Il Genoa prova a partire forte, ma è il Como a colpire per primo con il colpo di testa di Douvikas su assist di Da Cunha. Nella ripresa i rossoblù tentano la reazione, senza però trovare precisione negli ultimi metri, mentre gli ospiti chiudono i conti con il raddoppio di Diao, bravo a finalizzare di testa un’azione costruita da Baturina e Caqueret. Nel finale qualche occasione da entrambe le parti, ma il risultato resta invariato e certifica il successo meritato della squadra di Fabregas.
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