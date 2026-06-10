Juventus, Spalletti vuole Lucumì: primi sondaggi col Bologna

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Juventus su Lucumí: primi contatti per il difensore del Bologna.

La Juventus continua a muoversi sul mercato alla ricerca di rinforzi per la difesa e tra i profili seguiti con maggiore attenzione c'è Jhon Lucumí. Il centrale colombiano del Bologna è infatti uno dei nomi indicati per rafforzare il reparto arretrato bianconero in vista della prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport, il club torinese avrebbe già avviato i primi contatti esplorativi per valutare la fattibilità dell'operazione, considerata una richiesta precisa di Luciano Spalletti per il nuovo corso juventino.

Clausola da 28 milioni e futuro lontano da Bologna

La sensazione, anche all'interno dell'ambiente rossoblù, è che quella in corso possa essere l'estate dell'addio di Lucumí. Il difensore colombiano è infatti legato al Bologna da una clausola rescissoria fissata a 28 milioni di euro, valida fino alla metà di luglio. L'eventuale arrivo del centrale sudamericano non sarebbe collegato a una possibile cessione di Bremer, ma rientrerebbe in un più ampio progetto di rinnovamento del reparto difensivo che la Juventus sta valutando. Le prossime settimane saranno decisive per capire se i bianconeri decideranno di affondare il colpo e sfruttare la clausola prima della scadenza.