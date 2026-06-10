Inter, si tratta per Provedel: manca ancora l’intesa sull’ingaggio

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Inter-Provedel, c'è l'accordo di massima ma resta distanza economica

L'Inter continua a lavorare per rinforzare il reparto portieri e il nome in cima alla lista resta quello di Ivan Provedel. Il club nerazzurro ha individuato da tempo l'estremo difensore della Lazio come profilo ideale per ricoprire il ruolo di vice-Martinez e, anche dopo l'incontro andato in scena oggi tra la dirigenza interista e Gianni Rava, agente del calciatore, la volontà delle parti di arrivare a un'intesa resta forte. Tuttavia, la trattativa non è ancora entrata nella fase decisiva a causa di alcune differenze economiche che dovranno essere colmate nelle prossime settimane.

Nodo ingaggio e trattativa con la Lazio

Se da un lato Inter e Provedel sembrano aver già manifestato reciproco gradimento, dall'altro restano da definire sia gli aspetti contrattuali con il giocatore sia quelli relativi al cartellino. La distanza principale riguarda infatti l'ingaggio richiesto dal portiere biancoceleste rispetto alla proposta formulata dal club nerazzurro. Inoltre, sarà necessario trovare un accordo anche con la Lazio e con il presidente Claudio Lotito, che valuta il giocatore più dei 2-3 milioni di euro che l'Inter sarebbe disposta a investire per chiudere l'operazione. Le prossime settimane saranno dunque decisive per capire se la trattativa potrà concretizzarsi. A riferirlo è Sky Sport.