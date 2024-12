Un'ingenuità di Toure spiana la strada al Genoa: Udinese ko in 10, Zanoli migliore in campo

Si è concluso al Bluenergy Stadium il lunch match della 14ª di Serie A tra Udinese e Genoa con gli ospiti che vincono 2-0. Udinese costretta dal 4' a giocare in inferiorità numerica per via del rosso diretto sventolato da Aureliano (dopo revisione VAR) in faccia al difensore di casa Isaak Toure dopo un'ingenuità su Zanoli completata con fallo a fermare una chiara occasione da rete alle porte dell'area di rigore. Il Genoa ringrazia per il regalo e in neanche dieci minuti si costruisce il vantaggio: lo realizza Pinamonti, con un gol da rapace d'area, il 5° del suo campionato e 45° in Serie A nella sua carriera.

Raddoppio del Genoa al minuto 67. Fa tutto Zanoli, che accelera in corsia destra ed entra in area, crossando al centro. Fatale la deviazione di Lautaro Giannetti, che batte così il suo portiere Okoye: è autogol.