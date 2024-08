Un rinforzo prima di Napoli? Tmw: Bologna in pressing su Thorstvedt del Sassuolo

Kristian Thorstvedt, è questo il nome a cui sta pensando il Bologna sul mercato. Norvegese, classe '99, il trequartista è reduce dall'ultima sfortunata stagione con la maglia del Sassuolo terminata con la retrocessione, ma è da tempo un pallino dei rossoblù.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb, il Bologna sta parlando in queste ore con lo stesso Sassuolo per lavorare alla trattativa che ad ora è da considerarsi assolutamente aperta. Thorstvedt - ieri titolare nell'esordio del Sassuolo in Serie B contro il Catanzaro alla prima giorata - ha un contratto con i neroverdi fino al 2027.