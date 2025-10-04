Un tiro-cross rompe l'equilibrio: Lecce avanti a Parma all'intervallo
Primo tempo all’insegna dell’equilibrio e di poche emozioni quello tra Parma e Lecce, gara valida per la 6ª giornata di Serie A, sbloccato solo da un episodio fortuito che premia gli ospiti. La partita fatica a decollare nei primi minuti, con le due squadre che si studiano e costruiscono poco. La prima occasione è del Parma: al 4’, Bernabé ci prova dal limite, sfiorando il palo.
Il Lecce cresce col passare dei minuti e al 32’ si rende pericoloso con Berisha, che conclude in area su imbucata perfetta, trovando la risposta di Suzuki. Il gol arriva al 38’ con un pizzico di fortuna: Sottil crossa dalla sinistra, ma la traiettoria beffa il portiere gialloblù e si infila direttamente in rete. Nel finale di tempo fiammate da entrambe le parti: Pierotti e Britschgi vanno vicini al gol, ma Suzuki e Falcone rispondono con due interventi decisivi.
