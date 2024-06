Vanoli ha comunicato al Venezia di voler andare al Torino: nodo clausola

Novità importanti per quel che riguarda Paolo Vanoli, il candidato principale per la panchina del Torino per la stagione 2024-2025.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Novità importanti per quel che riguarda Paolo Vanoli, il candidato principale per la panchina del Torino per la stagione 2024-2025. Infatti, secondo quanto raccolto da Sky Sport, il tecnico del Venezia avrebbe comunicato al club lagunare la sua intenzione di trasferirsi in granata.

I club ora devono trovare un'intesa per la clausola da 1 milione di euro e il Venezia al momento non accetta contropartite. Vanoli è reduce dalla promozione in Serie A con il Venezia, ottenuta battendo di misura per 1-0 la Cremonese nella finale di ritorno dei playoff di Serie B, dopo che la partita di andata si era chiusa sullo 0-0.