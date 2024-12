Ufficiale Venezia-Cagliari, le formazioni: Idzes al centro della difesa, Gaetano dal 1'

Alle 15 il calcio d'inizio di Venezia-Cagliari, sfida che può voler dire tanto per entrambe le compagini in ottica salvezza. La squadra di Nicola vuole rialzarsi dopo il ko in Coppa Italia contro la Juventus, mentre il Venezia cerca una vittoria dopo i pareggi contro il Como e gli stessi bianconeri. Per gli arancioneroverdi toccherà ad Idzes sostituire l'infortunato Svoboda al centro della difesa. Nicola con Piccoli riferimento in attacco. Di seguito le scelte dei due allenatori per gli schieramenti nel match.

Venezia (3-4-2-1): Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zampano, Andersen, Nicolussi Caviglia, Ellertsson; Oristanio, Busio; Pohjanpalo. A disposizione: Joronen, Grandi, Haps, Gytkjaer, Yeboah, Bjarkason, Crnigoj, Schingtienne, Candela, Carboni, El Haddad, Doumbia. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Cagliari (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Gaetano, Deiola; Piccoli. Allenatore: Davide Nicola