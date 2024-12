Ufficiale Venezia, che tegola: crociato rotto per Svoboda, salta il Napoli

vedi letture

Un altro infortunio al crociato per un protagonista della nostra Serie A, questa volta a farne le spese è il Venezia di Eusebio Di Francesco, che occupa in coabitazione con il Monza l'ultimo posto della classifica in campionato e dovrà fare a meno fino al termine della stagione di un pilastro difensivo come il nazionale austriaco Michael Svoboda, che salterà dunque la sfida del 29 dicembre al Maradona.

Si legge nel comunicato ufficiale diramato dal club veneto in casacca arancio-nero-verde: "Il Venezia FC comunica che il difensore Michael Svoboda ha riportato la rottura del legamento crociato destro nel corso della partita di campionato Juventus-Venezia, valida per la Giornata 16 del campionato di Serie A Enilive 2024/25. L’infortunio è stato confermato dagli esami strumentali eseguiti".

PUBBLICITÀ

Prosegue e conclude la nota in questione: "Il difensore classe 1998 sarà sottoposto a un intervento chirurgico di ricostruzione del legamento che sarà effettuato nei prossimi giorni dal Professor Fink, alla presenza dello staff medico arancioneroverde, presso la clinica privata Gelenkpunkt di Innsbruck, in Austria".