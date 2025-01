Ufficiale Venezia-Empoli, le formazioni: Di Francesco rilancia Pohjanpalo

Alle 15 il calcio d'inizio di Venezia-Empoli, sfida salvezza che mette in palio punti molto pesanti per entrambe le compagini invischiate nella lotta per non retrocedere. I padroni di casa sono attualmente penultimi, Di Francesco rispetto alla trasferta di Napoli fa meno esperimenti e si affida ai titolarissimi, al netto delle tante assenze soprattutto fra le seconde linee. Ce la fa Zampano a destra, ancora titolare Carboni a sinistra (seconda di fila dopo Napoli per lui), con Ellertsson a rinforzare il reparto di mediana date le numerose assenze nel reparto. Davanti tocca ancora a Oristanio-Pohjanpalo. Dall'altra parte D'Aversa recupera Viti e davanti si affida alla coppia Esposito-Colombo per l'attacco. In mediana Anjorun, Grassi e Maleh, con Henderson fuori.

Le formazioni ufficiali di Venezia-Empoli

Venezia (3-5-2): Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Carboni; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco.

Empoli (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Maleh, Pezzella; Esposito, Colombo. Allenatore: Roberto D’Aversa.