Venezia, la prima volta: il pararigori Gollini non basta al Genoa, infortunio choc per Malinovskyi

E' la giornata del Venezia, allo stadio Penzo. I lagunari dopo tante partite andate storte, trovano la prima vittoria in Serie A battendo il Genoa per 2-0 al termine di 90 minuti nei quali di fatto c'è stata una sola squadra alla caccia dei tre punti. Di Busio e Pohjanpalo le reti che decidono la sfida. Busio era alla 100esima presenza in A, Di Francesco alla 300esima panchina. Altro dato sul tecnico: oggi ha trovato la sua 100esima vittoria nella massima categoria. La nota stonata per il Genoa non si limita alla sconfitta, ma anche e soprattutto al bruttissimo infortunio occorso a Malinovskyi nella ripresa: caviglia girata, è uscito in barella.