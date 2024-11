Ufficiale Venezia-Lecce, le formazioni: Giampaolo all'esordio col 4-3-3

vedi letture

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida tra Venezia e Lecce, in programma alle 20.45, che chiuderà la tredicesima giornata di Serie A, la prima in panchina, nei salentini, per Marco Giampaolo, che ha scelto il 4-3-3 come modulo per iniziare ufficialmente la sua avventura in giallorosso.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Idzes, Svoboda, Sverko; Zampano, Duncan, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo. A disposizione: Oliveira, Grandi, Haps, Gytkjaer, Yeboah, Altare, Bjarkason, Sagrado, Crnigoj, Schingtienne, Candela, Andersen, Raimondo, Carboni, Doumbia. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Pierotti, Krstovic, Dorgu. A disposizione: Früchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Rebić, Morente, Oudin, Sansone, Helgason, Jean, McJannet, Marchwiński, Hasa, Kaba. Allenatore: Marco Giampaolo