Ufficiale Verona-Bologna, le formazioni: Sarr sfida Castro, Coppola inamovibile

Alle 12.30 il calcio d'inizio di Hellas Verona-Bologna. Da un lato la squadra di Paolo Zanetti vuole dare seguito ai buoni propositi mostrati in casa della Juventus lunedì scorso per più di un'ora, che però non hanno portato punti utili per la salvezza. Oggi i gialloblu vogliono concretizzare quanto non sono riusciti a raccogliere a Torino. Dall'altra il Bologna di Vincenzo Italiano deve respingere i possibili assalti delle avversarie per il sesto posto: il Milan, battendo in rimonta il Lecce, si è portato a -3 dai rossoblu.

Paolo Zanetti schiera Bernede titolare con Suslov, in appoggio a Sarr. Tcatchoua torna a destra, ruolo prediletto, per rimpiazzare l'infortunato Faraoni, con Bradaric a sinistra. Italiano si presenta invece con Orsolini, Odgaard e Ndoye in appoggio a Castro.

Ecco di seguito le formazioni ufficiali di Verona-Bologna

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Niasse, Duda, Bradaric; Suslov, Bernede; Sarr

A disposizione: Berardi, Perilli, Oyegoke, Daniliuc, Faraoni, Lambourde, Lazovic, Tengstedt, Livramento, Okou, Kastanos, Mosquera, Ajayi, Cisse, Ghilardi

Allenatore: Paolo Zanetti

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Ferguson, Moro; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Holm, Erlic, Casale, El Azzouzi, Pobega, Aebischer, Lykogiannis, Dallinga, Cambiaghi, De Silvestri, Dominguez, Pedrola, Fabbian

Allenatore: Vincenzo Italiano