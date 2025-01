Ufficiale Verona, i convocati di Zanetti per il Napoli: in cinque sono assenti

Paolo Zanetti, tecnico dell'Hellas Verona, ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Napoli. Ben 27 i prescelti dall’allenatore, non fanno parte della lista come preventivato Frese, Cruz e Harroui per infortunio e Tchatchoua e Serdar per squalifica. Di seguito l'elenco completo.

Portieri: 1 Montipò, 22 Berardi, 34 Perilli.

Difensori: 4 Daniliuc, 5 Faraoni, 15 Okou, 23 Magnani, 27 Dawidowicz, 38 Tchatchoua, 42 Coppola, 82 Corradi, 87 Ghilardi.

Centrocampisti: 6 Belahyane, 8 Lazovic, 12 Bradaric, 20 Kastanos, 21 Dani Silva, 31 Suslov, 33 Duda, 80 Cisse.

Attaccanti: 7 Lambourde, 9 Sarr, 11 Tengstedt, 14 Livramento, 29 Alidou, 35 Mosquera.