Verona, il primo avversario in campionato del Napoli guarda in Slovenia

vedi letture

È un'ala destra che può giocare anche a sinistra e CalcioHellas spiega come sia finito sul taccuino del direttore sportivo Sean Sogliano.

L'Hellas Verona, primo avversario del Napoli di Conte all'esordio in campionato, continua nella sua opera di scouting alla ricerca di potenziali plusvalenze. I preliminari di Conference League possono essere una buona occasione per Raul Florucz, ala dell'Olimpia Liubiana, austriaco, classe 2002. È un'ala destra che può giocare anche a sinistra e CalcioHellas spiega come sia finito sul taccuino del direttore sportivo Sean Sogliano.

Galeotto fu il gol e chi lo firmò. Forse anche la rete di giovedì scorso, contro il Polissya Zhytomyr - squadra ucraina - può avere spinto gli scaligeri a visionare il giocatore. Su di lui non c'è solo l'Hellas Verona, ma anche Frosinone e Sampdoria. Le trattative però non sono ancora in stato avanzato. A riportarlo è Tuttomercatoweb.