Verona-Lecce, le formazioni ufficiali: le scelte di Sammarco e Di Francesco
La 34ª giornata di Serie A prosegue con la sfida tra Verona e Lecce, un match fondamentale in chiave salvezza. Da una parte gli scaligeri si giocano le ultime possibilità per rientrare nella lotta e tenere viva la corsa alla permanenza in categoria, dall’altra i salentini hanno l’occasione, in caso di vittoria, di uscire dalla zona retrocessione approfittando del ko della Cremonese contro il Napoli.
Le scelte di formazione
Il Verona si schiera con un 3-5-1-1 deciso da Sammarco, con Suslov alle spalle di Bowie. Dall’altra parte, Di Francesco si affida come riferimento offensivo a Stulic, sostenuto da un trio di trequartisti composto da Pierotti, Gandelman e Banda. Di seguito le formazioni ufficiali del match.
Verona (3-5-1-1): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Edmundsson; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Frese; Suslov, Bowie. A disposizione: Perilli, Toniolo, Lovrić, Valentini, Sarr, Bradarić, Lirola, Slotsager, Harroui, Tomich, Cham, Ajayi, Elmusrati, Vermesan. Allenatore: Paolo Sammarco
Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Jean, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Sala, N’Dri, Pérez, Helgason, Camarda, Gorter, Marchwiński, Ngom, Kovac, Cheddira. Allenatore: Eusebio Di Francesco
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