Ufficiale Verona-Monza, le formazioni: Mosquera-Tengstedt sfidano Djuric

Va in scena questa sera al Bentegodi l'ultima partita dell'ottava giornata di Serie A, con l'Hellas Verona di Paolo Zanetti che ospita il Monza. Scaligeri a caccia della seconda vittoria consecutiva dopo quella contro il Venezia prima della sosta, con Mosquera e Tengstedt a guidare l'attacco. Kastanos e Lazovic agiranno sugli esterni a centrocampo, completato da Duda e Belahyane. Conferma per Ghilardi al centro della difesa, al fianco di Magnani, mentre Tchatchoua e Bradaric completeranno il reparto davanti a Montipò.

Dall'altra parte Alessandro Nesta ha come obiettivo quello di lasciare l'ultimo posto della classifica, attualmente in coabitazione con il Venezia. Per farlo il tecnico dei brianzoli di affida al 3-4-2-1, dovendo però rinunciare a Daniel Maldini, ko per una contusione alla spalla. Al suo posto Caprari che completerà l'attacco con Dany Mota e Djuric. Per il resto Turati ha recuperato ed è stato preferito a Pizzignacco in porta, mentre Izzo, Pablo Marì e Carboni saranno i titolari in difesa. Pedro Pereira, Bondo, Pessina e Kyriakoupoulos formeranno invece il centrocampo.

Le formazioni ufficiali della sfida.

HELLAS VERONA (4-4-2): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Ghilardi, Bradaric; Suslov, Belahyane, Duda, Lazovic; Mosquera, Tengstedt

A disposizione: Berardi, Perilli, Daniliuc, Faraoni, Sarr, Livramento, Okou, Sishuba, Kastanos, Dani Silva, Serdar, Alidou, Coppola, Cisse, Corradi. Allenatore: Paolo Zanetti.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Mari, Carboni; Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Dany Mota, Caprari; Djuric

A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Gagliardini, Forson, Maric, Valoti, D'Ambrosio, Bianco, Postiglione, Martins, Vignato, Ciurria. Allenatore: Alessandro Nesta.