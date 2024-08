Verona-Napoli, Frese ancora indisponibile: Zanetti conferma il sostituto

Il terzino sinistro giallobù è fermo per un’infiammazione al ginocchio.

Per la prima di campionato, in programma domenica allo stadio Bentegodi contro il Napoli, l’allenatore dell'Hellas Verona Paolo Zanetti con tutta probabilità dovrà ancora rinunciare al danese Frese. Il terzino sinistro giallobù è fermo per un’infiammazione al ginocchio.

Al suo posto dovrebbe essere confermato Okou, ruolo già ricoperto dal francese in occasione dei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Cesena. A riportarlo è Hellaslive.