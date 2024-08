Ufficiale Via Calafiori, il Bologna ha annunciato un difensore: preso Erlic dal Sassuolo

Il Bologna batte un colpo in difesa con l'arrivo di Martin Erlic dal Sassuolo. Il centrale croato è stato annunciato dalla società rossoblù e dovrà raccogliere la pesante eredità di Riccardo Calafiori, volato all'Arsenal nei giorni scorsi.

Per il Bologna si tratta di un investimento a titolo definitivo, col cartellino che è costato 7 milioni di euro. La società rossoblù ha dato il benvenuto al croato con un video sociale e con questo comunicato: "Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’US Sassuolo il diritto alle prestazioni sportive del difensore Martin Erlic.

Quarto calciatore croato della storia del Club, reduce dalla spedizione agli Europei con la propria Nazionale, è un centrale di struttura fisica e grande senso della posizione con già 4 stagioni da titolare in Serie A alle spalle. Classe ’98, è forte nel gioco aereo e attento in marcatura, solido e affidabile: ingaggiato dal Parma per il proprio settore giovanile nel 2014, in seguito al dissesto finanziario dei ducali si è trasferito a qualche chilometro di distanza, in quel Sassuolo che ne ha accompagnato la crescita e l’affermazione fino al massimo livello dopo qualche annata in prestito.

Protagonista di un bel campionato d’esordio fra i professionisti al Sudtirol a 19 anni, con lo Spezia ha poi ottenuto una storica promozione in A nel 2019-20 (vincendo i playoff) sotto la guida di Mister Italiano: 27 partite da stopper in coppia con Terzi o Capradossi nella retroguardia a 4, poi due importanti salvezze con gli aquilotti e l’esordio in Nazionale contro la Francia in Nations League a giugno 2022. Si impone per leadership difensiva ed efficacia nel corpo a corpo anche nella prima vera stagione in neroverde, a metà della quale partecipa ai Mondiali qatarioti chiusi dalla Croazia con la vittoria sul Marocco nella finale per il terzo posto. 60 presenze in due stagioni al Sassuolo, l’ultima terminata con la retrocessione dopo un anno complicato, prima dell’approdo in rossoblù".