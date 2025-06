Vieira allontana l'Inter: "Sono l'allenatore del Genoa e voglio continuare a esserlo"

vedi letture

"Sono l’allenatore del Genoa e voglio continuare a esserlo". Così Patrick Vieira ha allontanato le sirene nerazzurre, nonostante ieri si parlasse insistentemente del francese come uno dei piani principali dell'Inter per la panchina. Il realtà, sostiene Il Secolo XIX, che il tecnico avrebbe confermato ieri al club la propria voglia di rimanere in rossoblù nel vertice avuto con il direttore sportivo Ottolini.

Hai la nostra app gratuita? Allora oltre ad usufruire di tanti nuovi contenuti, puoi attivare anche le notifiche push per essere informato - oltre che dei risultati delle gare del Napoli tramite il pulsante "live" - anche delle notizie dell'ultim'ora più importanti selezionate dalla nostra redazione e riceverle senza neanche aprire l'app.