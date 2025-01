Villarreal, spesa in Italia: non solo Rafa Marin, arriva l'esterno dall'Inter

Tajon Buchanan verso il Villarreal, ci siamo. Secondo quanto raccolto da TMW l'esterno canadese si trasferirà al club spagnolo in prestito con diritto di riscatto: 1 milioni per il prestito fino al termine della stagione, 13 per l'eventuale riscatto. Il club spagnolo dunque fa spesa in Serie A, aspettando Rafa Marin. In attesa dell'azzurro, ecco Buchanan.

