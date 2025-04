Vincente Serie A, l'Inter resta la grande favorita: le quote scudetto aggiornate

vedi letture

La 31ª giornata di Serie A ha mantenuto viva la corsa allo scudetto: frena l'Inter, frena il Napoli. Ma il calendario dei partenopei ora è in discesa e i nerazzurri devono gestire anche gli impegni in Champions League e Coppa Italia. 7 partite ancora da giocare. Le Quote vincente Serie A 2025 cambiano inevitabilmente.

Quota scudetto 2025. Per i bookmakers, l'Inter rimane la principale favorita per la vittoria dello scudetto, con quote decisamente basse, 1.45 per Netbet, Betway, Admiralbet, Betsson e Snai. Anche il Napoli, considerato la vera outsider dei nerazzurri, mantiene quotazioni competitive. Il pari contro il Bologna nell'ultimo turno ha impedito agli azzurri di avvicinarsi all'Inter, ma quella contro la squadra di Vincenzo Italiano era l'ultima sfida contro una delle prime 9 in classifica. Le quote vincente Serie A per il Napoli trovano la quota di 3.50 per LeoVegas; 2.75 per Netbet, Betway, Admiralbet e Snai.