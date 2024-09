Vlahovic in difficoltà, ma ci pensa l'Arsenal: può lasciare la Juve

Su Dusan Vlahovic, in difficoltà con la Juve di Thiago Motta, è tornato a fare un pensierino l'Arsenal, che già aveva provato a prenderlo prima del suo trasferimento in bianconero e disposto a tornare alla carica già nei prossimi mesi, magari più in estate che non a gennaio. Lo scrive Tmw.

Arteta è alla ricerca di un nuovo propulsore offensivo per rendere il suo attacco sempre più competitivo e la sua scelta potrebbe ricadere anche su Vlahovic. Il nome del serbo della Juventus, in scadenza al 30 giugno 2026 e le cui contrattazioni per il rinnovo stanno vivendo una fase di stallo, non è però l'unico in ballo. Ai Gunners piace anche Viktor Gyokeres.