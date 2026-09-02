Woltemade si presenta alla Juve: "Sono nel piu grande club italiano"

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"Grazie mille sono felicissimo di essere qui. La Juventus è un grande club e sono entusiasta di essere arrivato qui". Nick Woltemade, il nuovo centravanti scelto dalla Juventus per rinforzare il proprio attacco, si presenta così. Il gigante tedesco ha scelto i canali ufficiali del club bianconero per raccontare le sue sensazioni dopo il trasferimento a Torino.

"Per me la Juventus è il più grande club italiano e sono orgoglioso di essere qui: per me, per la mia famiglia, per i miei agenti. Per tutti quelli che lavorano alla Juve e che hanno reso possibile questo trasferimento - ha continuato Woltemade -. Sono felicissimo e non vedo l'ora di inziare". I tifosi si aspettano gol e fisicità. "So che molti si aspettano un gioco fisico da parte mia, ma credo che le mie qualità migliori siano la tecnica di base e il modo di comprendere il gioco e trovare la giusta posizione in campo".