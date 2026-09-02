Ausilio lascia l'Inter e spunta già la strategia futura: il suo nuovo club

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Il futuro di Piero Ausilio sembra ormai lontano dall’Inter. Il direttore sportivo nerazzurro lascerà infatti il club di comune accordo con la società: la decisione è stata presa e, secondo quanto filtra da Fabrizio Romano, anche confermata. Dopo un lungo percorso all’interno del club, dunque, si prepara a concludersi l’esperienza di Ausilio nella dirigenza interista. Una separazione che, salvo sorprese, dovrebbe concretizzarsi al termine dell’attuale ciclo e che apre inevitabilmente interrogativi sul futuro dell’area sportiva nerazzurra. Il dirigente, protagonista negli anni di numerose operazioni di mercato e delle principali scelte strategiche del club, si prepara così a valutare una nuova fase della propria carriera.

Premier League alla finestra: Ausilio può ripartire dall’Inghilterra

Il prossimo capitolo potrebbe essere in Premier League. Il nome di Ausilio, infatti, è già finito sui radar di alcuni club inglesi, che stanno monitorando con attenzione la sua situazione in vista del futuro. L’esperienza maturata all’Inter e la conoscenza approfondita delle dinamiche del mercato internazionale rappresentano elementi di grande interesse per le società d’Oltremanica. Al momento non risultano ancora definiti accordi o una destinazione precisa, ma l’interesse della Premier potrebbe trasformarsi presto in qualcosa di concreto. Per Ausilio, quindi, si prospetta una nuova sfida professionale lontano dall’Italia, con l’Inghilterra che potrebbe diventare la prossima tappa della sua carriera dirigenziale.