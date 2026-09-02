Scelto l'arbitro di Juve-Milan: le designazioni di Serie A per il 3^ turno
Ufficiali gli arbitri del 3^ turno del campionato di Serie A. C'è Sozza per il Napoli a Milano contro l'Inter mentre Mariani sarà l'arbitro di Juve-Milan, altra gara di cartello. Ecco le designazioni complete:
GENOA - COMO - Venerdì 4/09 ore 20.45
Arbitro: Guida
Assistenti: Perrotti - Berti
IV: Crezzini
VAR: Aureliano
AVAR: Paganessi
FIORENTINA - TORINO - Sabato 5/09 - ore 15.00
Arbitro: Massa
Assistenti: Meli - Imperiale
IV: Arena
VAR: Giua
AVAR: Marini
INTER - NAPOLI - Sabato 5/09 - ore 18.00
Arbitro: Sozza
Assistenti: Peretti - Baccini
IV: Doveri
VAR: Di Paolo
AVAR: Dionisi
ROMA - ATALANTA - Sabato 5/09 - ore 20.45
Arbitro: Colombo
Assistenti: Bahri - Palermo
IV: Collu
VAR: Camplone
AVAR: Santoro
FROSINONE - VENEZIA - Domenica 6/09 - ore 15.00
Arbitro: Perri
Assistenti: Passeri - Regattieri
IV: Chiffi
VAR: Mazzoleni
AVAR: Volpi
PARMA - MONZA - Domenica 6/09 - ore 15.00
Arbitro: La Penna
Assistenti: Tegoni - Vecchi
IV: Rapuano
VAR: Pezzuto
AVAR: Gariglio
BOLOGNA - SASSUOLO - Domenica 6/09 - ore 18.00
Arbitro: Di Bello
Assistenti: Garzelli - Biffi
IV: Pairetto
VAR: Paterna
AVAR: Del Giovane
JUVENTUS - MILAN - Domenica 6/09 - ore 20.45
Arbitro: Mariani
Assistenti: Bindoni - Alassio
IV: Marcenaro
VAR: Fabbri
AVAR: Camplone
CAGLIARI - LECCE - Lunedì 7/09 - ore 18.00
Arbitro: Sacchi J.L.
Assistenti: Costanzo - Luciani
IV: Fourneau
VAR: Piccinini
AVAR: Mazzoleni
UDINESE - LAZIO - Lunedì 7/09 - ore 20.45
Arbitro: Tremolada
Assistenti: Rossi L. - Monaco
IV: Maresca
VAR: Maggioni
AVAR: Rutella
Serie A Enilive 2026-2027
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