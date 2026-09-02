Ufficiale

Scelto l'arbitro di Juve-Milan: le designazioni di Serie A per il 3^ turno

Scelto l'arbitro di Juve-Milan: le designazioni di Serie A per il 3^ turnoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 16:20Serie A
di Fabio Tarantino

Ufficiali gli arbitri del 3^ turno del campionato di Serie A. C'è Sozza per il Napoli a Milano contro l'Inter mentre Mariani sarà l'arbitro di Juve-Milan, altra gara di cartello. Ecco le designazioni complete:

GENOA - COMO - Venerdì 4/09 ore 20.45

Arbitro: Guida

Assistenti: Perrotti - Berti

IV: Crezzini

VAR: Aureliano

AVAR: Paganessi

FIORENTINA - TORINO - Sabato 5/09 - ore 15.00

Arbitro: Massa

Assistenti: Meli - Imperiale

IV: Arena

VAR: Giua

AVAR: Marini

INTER - NAPOLI - Sabato 5/09 - ore 18.00

Arbitro: Sozza

Assistenti: Peretti - Baccini

IV: Doveri

VAR: Di Paolo

AVAR: Dionisi

ROMA - ATALANTA - Sabato 5/09 - ore 20.45

Arbitro: Colombo

Assistenti: Bahri - Palermo

IV: Collu

VAR: Camplone

AVAR: Santoro

FROSINONE - VENEZIA - Domenica 6/09 - ore 15.00

Arbitro: Perri

Assistenti: Passeri - Regattieri

IV: Chiffi

VAR: Mazzoleni

AVAR: Volpi

PARMA - MONZA - Domenica 6/09 - ore 15.00

Arbitro: La Penna

Assistenti: Tegoni - Vecchi

IV: Rapuano

VAR: Pezzuto

AVAR: Gariglio

BOLOGNA - SASSUOLO - Domenica 6/09 - ore 18.00

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Garzelli - Biffi

IV: Pairetto

VAR: Paterna

AVAR: Del Giovane

JUVENTUS - MILAN - Domenica 6/09 - ore 20.45

Arbitro: Mariani

Assistenti: Bindoni - Alassio

IV: Marcenaro

VAR: Fabbri

AVAR: Camplone

CAGLIARI - LECCE - Lunedì 7/09 - ore 18.00

Arbitro: Sacchi J.L.

Assistenti: Costanzo - Luciani

IV: Fourneau

VAR: Piccinini

AVAR: Mazzoleni

UDINESE - LAZIO - Lunedì 7/09 - ore 20.45

Arbitro: Tremolada

Assistenti: Rossi L. - Monaco

IV: Maresca

VAR: Maggioni

AVAR: Rutella