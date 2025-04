Zanoli regala la vittoria al Genoa: finisce 1-0 contro l'Udinese

Un gol di Zanoli regala la vittoria al Genoa contro l'Udinese. L'ex Napoli è andato in gol al 77' nel match valido come primo anticipo del trentunesimo turno di campionato. Nel finale rete annullata a Rui Modesto per fuorigioco. Gara nel complesso equilibrata decisa solo nel finale. Per l'Udinese altro ko dopo quello contro l'Inter. Ancora ottima prova per Solet, delude Lucca.

