Zapata ko, il Torino ha una pazza idea per sostituirlo: lo svincolato Balotelli

Il Torino ha perso Duvan Zapata per tutta la stagione e ora potrebbe rivolgersi al mercato degli svincolati per rimpiazzarlo. Lo scrive La Stampa: "Nella lista spicca il nome di Mario Balotelli, che da mesi si allena nella “sua” Brescia in attesa di una chiamata dalla Serie A dopo l’esperienza in Turchia (26 gol in 51 partite dal 2021 all’estate scorsa) intervallata dalla sfortunata stagione svizzera 2022/23 nel Sion (6 reti in 19 partite con mille polemiche e una retrocessione).

SuperMario è una suggestione che non viene smentita dal Toro, anche se ogni mossa o valutazione scatterà dopo l’esito degli esami a Zapata. Il 34enne Balotelli è una pazza idea, ma ha ancora colpi da fuoriclasse e la voglia di chiudere in bellezza in Italia dopo aver girato mezza Europa, mentre nell’elenco degli svincolati c’è anche Success (ex Udinese) oltre agli esperti Ben Yedder e Choupo-Moting che hanno lasciato Monaco e Bayern Monaco”.