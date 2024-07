Zielinski ha già stregato l'Inter, Repubblica: "Sembra giochi qui da una vita"

vedi letture

Piotr Zielinski si è trasferito quest'estate dal Napoli all'Inter, e in poco tempo ha già stregato la piazza nerazzurra. Il polacco si è distinto per giocate e qualità nelle prime partite di pre-campionato, risultando sempre tra i migliori, tanto che per Repubblica "Zielinski sembra di giocare all'Inter da una vita".

Siete fuori casa o in vacanza? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora)