Foto A Napoli c'è Jimmy Butler! La stella NBA dei Miami Heat si allena al PalaBarbuto

Jimmy Butler al PalaBarbuto. Ma, ovviamente, solo per allenarsi nella casa della GeVi Napoli. La stella dei Miami Heat è in vacanza a Napoli e si sta allenando nell'impianto azzurro. Di seguito il post pubblicato dalla GeVi sui social: "Il grande campione dei Miami Heat Jimmy Butler, sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza a Napoli.



Questa mattina le porte del PalaBarbuto si sono spalancate per il giocatore NBA che si è allenato prima di riprendere la preparazione ufficiale con la sua squadra. Dopo il Chacho Rodriguez nella scorsa stagione, sempre più campioni scelgono di allenarsi nella “nostra casa” durante l’estate. In foto Jimmy Butler con il Responsabile Area Tecnica Sportiva Pedro Llompart".