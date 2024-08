Ufficiale Altro rinforzo per il Napoli Basket: arriva il nazionale croato Dreznjak

Nuovo innesto per il Napoli Basket, che annuncia l'arrivo dell'ala grande Dario Dreznjak. Di seguito il comunicato ufficiale: "La S.S. Napoli Basket comunica di aver sottoscritto un accordo annuale con l’atleta bosniaco, con cittadinanza croata, Dario Drežnjak. L’ala grande di 204 cm, è nata a Mostar nel 1998.

Dario inizia la sua carriera con l’H.K.K. Siroki nel campionato bosniaco, giocando per cinque stagioni dal 2016 al 2021 e conquistando due campionati nel 2018-19 e nel 2020-21. In seguito, si trasferisce al K.K. Zadar in Croazia, dove vince due campionati nel 2022-23 e nel 2023-24 ed una Coppa di Croazia nel 2023-24. Dal 2022 Drežnjak fa parte della Nazionale Croata.

Drežnjak ha realizzato 14,1 punti, 4,5 rimbalzi di media in Lega ABA, e 12,7 punti, 3,7 rimbalzi in Premijer Liga nella stagione 2023-2024. Nel 2022-2023, l’atleta della nazionale croata ha viaggiato su medie di 14,6 punti in Lega ABA e 13,2 punti in Premijer Liga, con 4,7 rimbalzi a partita in entrambe le competizioni".