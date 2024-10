Basket, domani Napoli-Cremona. Il coach Milicic: "Troveremo la strada del successo"

Secondo impegno in casa per la S.S. Napoli Basket che affronta domani, nella quarta giornata del campionato di Serie A, la Vanoli Cremona Basket. L’anticipo di serie A si disputerà alle ore 19:30 alla Fruit Village Arena. Il Match Sponsor della gara è Decò già Platinum Sponsor della società azzurra.



Le due squadre dopo tre giornate di campionato sono ancora a digiuno di successi. La S.S. Napoli Basket è reduce dalla sconfitta subita in trasferta contro il Banco di Sardegna Sassari, mentre Cremona è stata superata in casa, al termine di una gara equilibrata, dall’Estra Pistoia. Arbitreranno l’incontro: Baldini, Dori e Marziali.

Non sarà della partita il play degli azzurri Kevin Pangos ancora alle prese con i postumi del problema muscolare che ne ha impedito l’utilizzo domenica scorsa a Sassari. Le condizioni di Pangos saranno valutate nei prossimi giorni.



Dichiarazione di Igor Milicic, Coach della S.S. Napoli Basket:

“Dopo un inizio di campionato molto complicato, stiamo lavorando davvero duro sia in campo che fuori dal campo per provare a cambiare questa situazione. La stagione è lunga e sono sicuro e so che troveremo la strada della vittoria. La gara contro Cremona è la prima opportunità per poterlo fare. Una partita in cui, in questo momento così difficile, dovremo mettere in campo il cuore azzurro e la grande passione al fine di eliminare tutti gli ostacoli tra noi e la vittoria.”