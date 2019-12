Basket, Napoli vince ancora: battuta Latina in trasferta

La GeVi Napoli Basket centra le seconda vittoria consecutiva in campionato e chiude in bellezza il 2019 battendo in trasferta col punteggio di 68-82 Latina.

LE DICHIARAZIONI DEL COACH - Queste le dichiarazioni di coach Pino Sacripanti in conferenza stampa: “E’ una vittoria importante perchè è la seconda di fila e siamo riusciti anche a ribaltare la differenza canestri. Non eravamo in condizioni ottimali perchè sia Sandri che Roderick non hanno svolto la settimana di allenamenti. Sono due punti fondamentali per noi, abbiamo attuato una difesa molto consistente e solida. Credo che, considerati anche i risultati di questa sera, il campionato diventa sempre più equilibrato.

IL TABELLINO - Benacquista Assicurazioni Latina-Gevi Napoli Basket 68-82 (15-20; 29-40; 51-60)

Benacquista Assicurazioni Latina: Musso 8, Cassese 4, Di Pizzo 4, Romeo 9, Pepper 8, Bolpin 13, Petrolini ne, Raucci 12, Ancelotti 10,



GeVi Napoli Basket: Guarino 14, Mastellari 9, Roderick 14, Klacar ne, Chessa 9, Dincic, Sandri 12, Cortese ne, Monaldi 15, Spizzichini 4, Sherrod 5.