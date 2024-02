Coppa Italia, altra gioia Napoli Basket! Batte Reggio Emilia all’overtime e vola in finale!

Impresa del Ge-Vi Napoli Basket che batte l'Unahotels Reggio Emilia con il risultato di 78-87, a seguito di un overtime

TuttoNapoli.net

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Impresa della Ge-Vi Napoli Basket che batte l'Unahotels Reggio Emilia con il risultato di 78-87, a seguito di un overtime. Domani finale alle 17:45 contro Olimpia Milano per il titolo Coppa Italia 2024. Un'altra vittoria straordinaria per Napoli, rimontando nel finale con Sokolowski per la parità a sedici secondi dalla fin sul 73-73. Proprio lo stesso Sokolowski ha l’ultimo tiro sulla sirena per provare clamorosamente a vincerla, ma il ferro è beffardo e rimanda ogni decisione all’overtime dove comunque le energie degli emiliani calano drasticamente e Pullen e Brown spingono gli azzurri al successo. Vince la GeVi e vola in finale contro la favorita Milano

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-GEVI NAPOLI 78-87 d.t.s. (24-14, 41-39, 58-53, 73-73).

UnaHotels Reggio Emilia: Weber 6 (1/8, 0/3, 4/5 tl), Galloway 7 (2/8, 1/11), Vitali 13 (1/3, 3/10, 2/2 tl), Faye 8 (4/5), Chillo 15 (3/4, 3/4); Smith 11 (1/5, 2/3, 3/3 tl), Atkins 15 (2/3, 3/8, 2/2 tl), Uglietti (0/1 da 3), Grant 3 (0/1, 1/2). N.e.: Bonaretti, Cipolla, Suljanovic. All.: Priftis.

GeVi Napoli: Ennis 18 (5/13, 0/4, 8/9 tl), Brown 16 (4/6, 2/4, 2/2 tl), Sokolowski 15 (4/7, 1/8, 4/5 tl), Zubcic 8 (0/1, 2/8, 2/2 tl), Mabor Dut Biar; Pullen 21 (3/4, 2/8, 9/10 tl), De Nicolao, Owens 6 (2/4, 0/2, 2/2 tl), Lever 3 (0/2, 1/2). N.e.: Sinagra, Bamba, Ebeling. All.: Milicic.