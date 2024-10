Crisi Napoli Basket, Milicic: "C'è solo tanta vergogna, servono cambiamenti drastici"

Ancora un ko per il Napoli Basket, che perde a Sassari la terza partita su tre giocate in questo inizio di stagione Serie A1. Al termine del match perso 94-76 coach Igor Milicic, ha tuonato: "Non c'è tanto da commentare. C'è solo tanta vergogna per quello che abbiamo fatto vedere oggi.

Devo capire come cambiare questa situazione, ci vorranno cambiamenti drastici ma quello che vogliamo è presentare una pallacanestro degna di questo nome ai nostri tifosi. L'avevo promesso quando sono arrivato a Napoli di mostrare un buon basket e di onorare questa passione ed è quello che dobbiamo fare e che faremo".