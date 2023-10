Domani sfida fra capolista a Brescia. Napoli Basket, Milicic: “Pronti a dare battaglia”

Seconda gara in trasferta per la GeVi Napoli Basket che affronta domani, nella terza giornata del campionato di Serie A, la Germani Brescia.

Seconda gara in trasferta per la GeVi Napoli Basket che affronta domani, nella terza giornata del campionato di Serie A, la Germani Brescia. L’incontro si disputerà alle ore 17 al PalaLeonessa. Entrambe le squadre hanno vinto le prime due partite del campionato, e si ritrovano a punteggio pieno in testa alla classifica. La Gevi Napoli Basket è reduce dal doppio successo, in trasferta contro il Banco Sardegna Sassari, e al PalaBarbuto contro i campioni d’Italia della EA7 Emporio Armani Milano. Arbitreranno l’incontro: Tolga Ozge Sahin, Denny Borgioni, Andrea Valzani.

Queste le dichiarazioni di Igor Milicic, Coach della Gevi Napoli Basket:

“Andiamo a Brescia per affrontare una gara molto complicata. La Germani si è ormai assestata come una delle migliori squadre del campionato italiano. Per noi sarà una sfida molto significativa. Brescia è ben coperta in tutti i ruoli, ed hanno aspettative molto alte per questa stagione. Noi siamo partiti davvero bene quest’anno, e sarà molto interessante rendersi conto di dove, ed a che punto siamo nel confronto con una squadra di questo livello. Siamo in salute e pronti a dare battaglia”.