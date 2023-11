Gevi Napoli Basket cala il poker! Battuta anche Cremona e primo posto in classifica

Al Palabarbuto la GeVi Napoli Basket batte la Vanoli Basket Cremona 80-70.

Quarta vittoria consecutiva per i ragazzi di coach Milicic, che approfittano della concomitante sconfitta della Virtus Segafredo Bologna e si portano in testa alla classifica della Serie A seppur in condominio con Brescia e Venezia.

Dopo un match punto a punto, la partita si decide nell'ultima frazione di gioco dove Pullen e Zubcic, insieme all'ispirato Sokolowski allungano decisamente e chiudono la partita avanti di 10 punti.

Tabellino: Pullen 24, Zubcic 23, Ennis 10, De Nicolao, Jaworski 8, Owens 6, Sokolowski 9, Ebeling, Lever, Mabor, Bamba, Saccoccia.