Il Napoli Basket è ancora vivo! Seconda vittoria in campionato sotto gli occhi di Buongiorno

Colpo del Napoli Basket, che al PalaBarbuto conquista la seconda vittoria di questo campionato battendo la Bertram Derthona 92-83. Altro show di Jacob Pullen, che dopo i 28 punti contro Scafati, ne fa altrettanti stasera contro Tortona con 6/7 da due, 2/5 da tre, 10/10 ai liberi.

Tabellino Napoli: Pullen 28, Green 20, Newman 11, Toté 10, Bentil 8, Zubcic 8, Pangos 5+5a, Woldetensae 2, De Nicolao, Saccoccia, Treier.

Napoli, sotto gli occhi del difensore azzurro Alessandro Buongiorno, presente in parterre a Fuorigrotta, torna a sperare nella salvezza, come twitta il club su X al termine del match: "La gente come noi non molla mai! Napoli é ancora viva! Gli azzurri battono Tortona con il punteggio di 92-83 nel tripudio dei tifosi!"