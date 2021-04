Il Napoli Basket vince la quarta Coppa Italia, la prima di A2: battuta Udine in finale

Il Napoli Basket conquista la sua quarta Coppa Italia, la prima in A2 dopo quelle di A1 vinte nel 1968 nel 2006 e in serie B nel 2017. Ma non ancora nella seconda lega di pallacanestro italiana. La squadra di coach Sacripanti soffre ma dopo una partita in rincorsa batte Udine 80-69. La vittoria in finale contro Udine porta la firma di Josh Mayo, miglior realizzatore con 26 punti.