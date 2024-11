Napoli Basket, coach Milicic dopo la clamorosa sconfitta con Venezia: "C'è paura di vincere!"

vedi letture

Sconfitta incredibile della S.S. Napoli Basket. La squadra di Coach Igor Milicic, avanti di 8 lunghezze a meno di un minuto dalla fine, cede alla rimonta della Reyer Venezia che con Mc Gruder realizza a fil di sirena il canestro decisivo da tre con un tiro aggiuntivo. Dreznjak fallisce il libero per portare gli azzurri al supplementare e Napoli resta ancora in classifica a quota zero.

Dichiarazioni di Coach Igor Milicic:

“Quello che è successo è qualcosa di incredibile, per 38 minuti siamo stati la squadra migliore in campo poi abbiamo avuto paura di vincere. Negli ultimi due minuti sono arrivate cinque delle nostre undici palle perse e cinque dei loro undici rimbalzi offensivi. È un qualcosa di molto duro per me e per i miei giocatori. Con Erick Green e Ben Bentil la squadra è già diversa e migliorano anche i giocatori intorno a loro ma dobbiamo trovare il modo di vincere. Per 38 minuti siamo stati migliori di loro, gli ultimi due minuti sono stati terribili. Abbiamo fatto molte cose buone che vengono cancellate da questo finale.”

Dichiarazioni del Responsabile Area Tecnica Sportiva, Pedro Llompart:

“È una sconfitta durissima, poche volte ho visto un finale così. Non ho parole, mi dispiace tantissimo perché avevamo fatto un lavoro molto buono per gran parte della gara, portando la speranza ai nostri tifosi di poter vincere questa partita. Purtroppo non è stato così ma ribadisco che non ho mai visto un finale così. Non posso dire molto di più se non ringraziare tutti i nostri tifosi per il loro supporto.”