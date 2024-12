Napoli Basket di nuovo ko, 89-86 contro il Varese: il tabellino

Il Napoli Basket perde di nuovo, stavolta sotto i colpi del Varese, in un incontro comunque equilibrato. Il punteggio recita 89 a 86 in favore dei padroni di casa: i ragazzi di Coach Valli chiudono il terzo periodo in parità e nel finale sfiorano il canestro da tre che avrebbe portato la sfida ai supplementari. Dopo 13 turni la classifica di Lega A vede gli azzurri sempre più fanalino di coda: sono solo due i punti ottenuti in classifica, la prima squadra fuori dalla zona rossa è il Pistoia a quota 6 che però deve ancora giocare.

Di seguito il tabellino del match:

Bentil 22, Zubcic 21, Green 20, Pullen 8, Pangos 7, Newman 6, Totè 2, De Nicolao, Treier, Woldetensae, Mabor n.e., Saccoccia n.e.