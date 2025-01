Napoli Basket, domani sera arriva Tortona. Coach Valli: “Dobbiamo imporci"

vedi letture

Primo appuntamento in casa per la S.S. Napoli Basket del 2025 che affronta domani sabato 4 gennaio, nell’anticipo della quattordicesima giornata del campionato di Serie A, la Bertram Derthona Tortona. L’incontro si disputerà alle ore 20:45 alla Fruit Village Arena. Match Sponsor della gara: Studio Delos Fisioterapia ed Ortomedical di Diego Silvestri, Partner Medici della società.

La S.S. Napoli Basket è alla ricerca della seconda vittoria in campionato dopo il successo ottenuto in casa prima di Natale contro Scafati e dopo la sfortunata prestazione contro Varese. La Bertram Derthona Tortona, sesta in classifica con 16 punti, in campionato nelle ultime cinque partite è stata sconfitta in una sola occasione, e domenica scorsa ha nettamente battuto in casa la capolista Trento. Arbitreranno l’incontro: Lanzarini, Paglialunga e Marziali.

Sono ancora in vendita i biglietti per assistere alla gara S.S. Napoli Basket – Bertram Derthona Tortona sia sulla piattaforma Vivaticket, che al botteghino il quale sarà aperto dalle ore 19:15. I cancelli della Fruit Village Arena saranno aperti alle ore 19:15. La gara sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma DAZN. Aggiornamenti in diretta anche sulle pagine social del Napoli Basket.

Dichiarazione Giorgio Valli coach S.S. Napoli Basket:

“Affrontiamo Tortona una squadra molto in forma che possiede un roster lungo e profondo con tanti giocatori che partono dalla panchina, ma che potrebbero essere titolari in altre formazioni. Tortona è una squadra molto tattica ed è bravo coach De Raffaele ad utilizzare diverse armi sia in attacco, dove possiede diversi giochi con molte soluzioni, che in difesa, dove riesce ad imbrigliare le carte dell’avversario. È comunque una squadra che andiamo ad affrontare con grande piglio. Dobbiamo considerare che in casa non possiamo assolutamente concedere punti più a nessuno e quindi, al di là delle caratteristiche dell’avversario, dobbiamo essere bravi ad imporre la nostra voglia di vincere. In questo dovrà essere di grande aiuto il nostro pubblico e capire che in una situazione molto critica come la nostra, solo tutti insieme possiamo riuscire ad uscirne.”