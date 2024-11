Napoli Basket, Milicic chiama a raccolta i tifosi: "Venite numerosi per trovare la svolta!"

vedi letture

Queste le dichiarazioni di Coach Igor Milicic in vista della gara che la S.S. Napoli Basket giocherà domenica 3 novembre alle ore 19:00 contro la Reyer Venezia alla Fruit Village Arena: “Affrontiamo domenica Venezia. Per noi la situazione non è facile. Siamo consapevoli che fino ad ora non abbiamo giocato bene, e sappiamo che i nostri tifosi non sono soddisfatti di questa situazione. Io non sono felice del modo in cui abbiamo giocato fino ad ora. Ma posso garantire che stiamo lavorando veramente duro per migliorare la situazione. La proprietà ha fatto un grande sforzo facendo arrivare due nuovi giocatori importanti ed ora vogliamo iniziare la nostra stagione, e rendere i nostri supporter orgogliosi portando loro un po’ di divertimento e di energia.

Vorrei tanto che domenica contro Venezia i nostri tifosi siano davvero numerosi sugli spalti e ci diano ancora il loro supporto. So bene quanto sia complicato dare il calore alla squadra quando le cose non funzionano. Noi vogliamo invertire questo trend. Napoli ha grandi emozioni ed enorme passione, e noi abbiamo bisogno di entrambe le cose per svoltare questa situazione. Riempiamo la Fruit Village Arena domenica sera. Diamo insieme una svolta a questa stagione.”