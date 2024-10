Napoli Basket, presentati Green e Bentil: "Portiamo energia ed esperienza"

Si è tenuta questo pomeriggio alla Fruit Village Arena, alla presenza del Responsabile dell’Area Tecnica Pedro Llompart, la conferenza stampa di presentazione dei nuovi giocatori della S.S. Napoli Basket Erick Green e Ben Bentil. All’incontro con i media era presente Andrea Cennamo in rappresentanza di Cennamo Arredamenti, Gold Sponsor della società azzurra, nonché il Direttore Sportivo della S.S. Napoli Basket Giuseppe Liguori.

Dichiarazione di Pedro Llompart, Responsabile Area Tecnica S.S. Napoli Basket:

“Ringraziamo Andrea Cennamo per la sua presenza oggi qui e per il suo supporto come Gold Sponsor della nostra società. Erick Green è un giocatore di alto livello che darà a questa squadra leadership. È giovane ma con tanta esperienza, una qualità che aiuterà tantissimo la nostra squadra, un giocatore che possiede punti nelle mani. Ben Bentil è un giocatore che conosciamo per la sua passata esperienza all’Olimpia Milano. Porterà grande fisicità al nostro gioco, avendo la possibilità di essere utilizzato sia da posizione 4 che da 5. Ha grande esperienza e sarà utile ai nostri ragazzi più giovani. Oltre alla sua riconosciuta capacità offensiva, ha qualità nel passare la palla ed è un grande conoscitore di pallacanestro. Entrambi daranno un valore aggiunto alla nostra squadra e sicuramente la miglioreranno tantissimo.”

Dichiarazione di Erick Green:

“Siamo qui per riportare energia ed elettricità, doti sempre riconosciute a Napoli. Questo è uno dei motivi per cui ho scelto di venire qui, anche dopo aver sentito l’ex Markel Brown che ha sempre parlato in maniera positiva della città. Sono a Napoli per combattere per voi e per riportare quest’atmosfera qui. Sono molto felice di essere arrivato e dell’opportunità che mi è stata data. È ancora presto, ma non vedo l’ora di iniziare questo viaggio insieme. Sono qui per portare esperienza, leadership e quello che occorre per tornare a giocare ad alto livello.”

Dichiarazione di Ben Bentil:

“Ringrazio chi mi ha dato l’opportunità di venire a giocare qui e di far parte di questa famiglia. Quando ero a Milano non sono venuto a giocare contro Napoli, ma anche da lontano mi sono immediatamente reso conto di che tipo di atmosfera ed energia Napoli ed i suoi tifosi possono portare. Se siamo qui è perché vogliamo provare questo tipo di esperienza. Speriamo e faremo di tutto per riportare quel tipo di atmosfera positiva, per vincere e giocare ad alto livello. Ho voglia di scoprire la città e la sua cultura. Mi ritengo un giocatore con esperienza e leadership. Molti non conoscono il tipo di rapporto che mi lega ad Erick Green, che considero un fratello maggiore, una persona che stimo tanto, tenendomi sotto la sua ala protettiva a lungo. Questo è uno dei motivi principali che mi ha portato a venire qui, anche per dimostrargli che può essere fiero di me e posso aiutarlo a portare leadership ed esperienza a questa squadra. Siamo qui per dimostrare ai nostri compagni cosa serve per portare a casa delle vittorie. Nello spogliatoio appena arrivato ho detto: Questo non è un funerale, che si vinca o che si perda noi facciamo un mestiere bellissimo, siamo fortunati ad avere questa opportunità e faremo di tutto per ottenere questo obiettivo.”