Si ferma il Napoli Basket prima della sosta: netto ko a Venezia

Il Napoli Basket cade a Venezia contro la Reyer con il punteggio di 91-68. Niente da fare per i ragazzi di coach di Valli che nell'ultima frazione di gioco provano a reagire con Treier e Totè, ma il divario accumulato nei precedenti quarti resta pesante e la partita si chiude con il largo successo dei laguanari.

Gli azzurri scendono al terzultimo posto a due punti dalla coppia Scafati-Varese. Il campionato si ferma per due settimane in occasione della Final Eight Frecciarossa Coppa Italia e riprenderà il 2 Marzo quando il Napoli Basket ospiterà la Estra Pistoia.

Venezia: Kabengele 23 punti, McGruder 20, Ennis 20, Parks 9, Moretti 8, Wheatle 7, Casarin 5, Wiltjer 4, Simms 2.

Napoli: Tote 18 punti, Treier 18, Green 12, Pangos 10, De Nicolao 4, Pullen 3, Saccoccia 3.